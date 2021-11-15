Теплое в холодном: парфюмер рассказала, как создала аромат для Путина по заказу его экс-жены

Парфюмер Жанна Гладкова, создавшая аромат для Владимира Путина, рассказала «360» о его запахе и процессе создания. Парфюм стал подарком ко дню рождения российского лидера.

По словам Гладковой, к ней за созданием аромата обратилась экс-супруга президента РФ Людмила Путина. Выбирая компоненты, парфюмер закладывала в это глубокий смысл.

«В любом аромате есть противоположное звучание, и чем более аккорды полярные (чем заметнее разница в компонентах — прим. ред.), тем „энергичнее“ они получаются. Начальные ноты я создала такого холодного, отстраненно-металлического оттенка — ну, знаете, положение президента обязывает: когда нужно держать дистанцию, когда нужно держать лицо. Но в противовес этому я создала оттенок мягкого, древесно-амбрового запаха. В глубине души этот человек (Владимир Путин — прим. ред.)теплый, мягкий и такой, знаете, привлекательный», — рассказала Жанна Гладкова.

Она отметила, что этот заказ Людмилы Путиной был не первым. До этого парфюмер уже создавала ароматы для бывшей супруги российского лидера, и ей они очень понравились.

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