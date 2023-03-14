Власть 14 марта 2023, 13:46 Темы переговоров Путина и Си Цзиньпина остались закрытыми до подтверждения встречи Представитель Кремля Песков отказался раскрыть темы переговоров Путина и Си Цзиньпина РИА «Новости»

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Повестка переговоров президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина станет известна после официального объявления о встрече. Об этом в беседе с журналистами заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, есть ли в планах переговоров лидеров двух стран обсуждение китайского плана урегулирования кризиса на Украине.

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«Не знаю. Вот когда объявим [о встрече], тогда мы сможем что-то говорить», — привел слова Пескова ТАСС.

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Представитель Кремля добавил, что ни российская, ни китайская сторона не объявляли о предстоящем визите Си Цзиньпина. Он добавил, что обычно такие заявления делаются одновременно. Песков пообещал, что журналисты своевременно получат всю необходимую информацию.

В минувший понедельник, 13 марта, агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Си Цзиньпин приедет в Москву для переговоров с Путиным на следующей неделе. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В последний раз лидеры России и Китая встретились в сентябре 2022 года на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Последние переговоры по видеосвязи между Путиным и Си Цзиньпином прошли в декабре прошлого года. Тогда же российский лидер пригласил главу Китая приехать в Москву.