Власть 28 марта 2023, 07:22 Темы экспорта оружия и Ближнего Востока обсудят в Совбезе ООН в апреле Постпред России Небензя: СБ ООН обсудит экспорт оружия и тему Ближнего Востока в апреле flickr

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Важные заседания Совета безопасности ООН состояться в апреле, когда председателем этого органа станет Россия. В частности, участники обсудят темы неконтролируемого экспорта оружия, урегулирование ближневосточного конфликта, многополярный мир. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя, сообщило РИА «Новости».

Он отметил, что в некоторых заседаниях будет участвовать российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

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«Многополярность в развивающемся мире, открытые дебаты по Ближнему Востоку и перед этим — проблема неконтролируемого экспорта оружия — это заседание пройдет до приезда министра. Оно пройдет в начале апреля», — сказал постпред.

Небензя ответил на вопрос о том, получил ли Лавров визу США для поездки в Нью-Йорк. По его словам, обязанность американских властей — выдавать такие документы для делегаций.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Запад давит на членов Совбеза и требует не поддерживать российскую резолюцию по созданию независимой комиссии для расследования взрывов на «Северных потоках».