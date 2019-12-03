Тему встречи Путина и Лукашенко раскрыли в Кремле
«Это крупные инвестиционные проекты, которые на двусторонней повестке дня, это и газовые дела — весь комплекс двусторонних отношений», — отметил Песков.
Опрос показал отношение белорусов к РоссииПодробнее
По словам официального представителя Кремля, обсудят вопросы двусторонних отношений. Это прежде всего, «дорожная карта» развития союзнических отношений, Союзного государства.
Встреча глав двух государств пройдет 7 декабря. Президенты России и Белоруссии встретятся для переговоров в Сочи.
Центр пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО ранее обнародовал результаты опроса, который был проведен среди белорусских граждан. Их попросили высказаться по поводу отношения к России в части союзнических и партнерских отношений. Оказалось, что 57,6% респондентов хотят видеть союз двух стран. А 31,8% граждан Белоруссии надеются на партнерство двух государств.