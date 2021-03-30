Тему укрепления гражданской идентичности Путин назвал ключевой

Глава государства Владимир Путин обозначил, что ключевой является тема укрепления общероссийской гражданской идентичности. Об этом сообщило РИА «Новости».

Отмечается, что об этом Путин сказал во время заседания совета по межнациональным отношениям.

«Я бы хотел начать с темы, которая является ключевой, и звучит она так: „об укреплении общероссийской гражданской идентичности“», — приводит слова президента RT.

Он заметил, что сегодня многие страны сталкиваются с проблемами в этой ключевой сфере. Это касается государств как на европейском, так и на американском континенте.