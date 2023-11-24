24 ноября 2023, 20:31
Тему работы российских загранучреждений подняли на заседании Совбеза
Путин обсудил с Совбезом вопрос работы российских загранучреждений
Президент России Владимир Путин провел очередную встречу с членами Совета безопасности страны. Глава государства обсудил на ней вопросы, которые касаются работы российских загранучреждений.
Путин добавил, что также хочет поговорить с собравшимися об отношениях с ближайшими соседями России в постсоветском пространстве.
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«Обсудим сегодня организацию работы наших загранучреждений, некоторые аспекты этой деятельности», — сказал президент.
Он дал слово министру иностранных дел Сергею Лаврову для дальнейшего доклада.
В пятницу, 24 ноября, Владимир Путин принял участие в конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». В своем выступлении российский лидер в том числе указал на растущую роль ИИ и заметил, что с его внедрением началась новая глава в истории человечества.
Владимир Путин
Совет безопасности РФ
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