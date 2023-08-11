Власть 11 августа 2023, 14:48 Тему обеспечения безопасности в информационном пространстве обсудили на Совбезе России Президент Путин поднял вопрос о безопасности в инфопространстве на Совбезе Freepik

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Российский президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ говорил о теме безопасности в информационном пространстве в современных условиях. Об этом сообщил ТАСС.

«Обсудим с вами сегодня вопрос работы в сфере информационного пространства применительно к обеспечению безопасности Российского государства в современных условиях», — сказал он.

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Российский лидер отметил важность этого вопроса, особенно с учетом текущей специфики. Участие в совещании приняли спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и его заместитель Дмитрий Медведев.

Также Владимир Путин общался с руководителем администрации главы государства Антоном Вайно, директором ФСБ Александром Бортниковым, главой МВД Владимиром Колокольцевым, специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым.