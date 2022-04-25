Путин заявил о замедлении инфляции и темпов роста цен

Российская экономика продолжает стабилизироваться. Инфляция замедлилась, а недельные темпы роста цен приблизились к нормальному уровню, а некоторые товары начали дешеветь. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.

Глава государства отметил, что важную роль здесь сыграли ситуация на валютном рынке, где курс рубля продолжает укрепляться, а также изменения потребительского спроса.

«После всплеска в феврале-марте наблюдается объективное снижение потребительской активности. Очень важно не отпускать контроль за ситуацией, не допустить разбалансировки экономической динамики. С одной стороны, нужно обеспечить поэтапную нормализацию динамики цен. С другой стороны, избежать серьезного сокращения спроса, что может привести к сбоям в работе предприятий, снижению доходов бюджетов», — отметил президент России.

Путин предложил поддержать отечественные компании, чтобы они увеличили объемы товаров и услуг на рынке, а также стимулировать покупательную способность россиян.

«Обращаю внимание на такие ключевые, принципиально важные индикаторы, как уровень занятости и доходы людей. Именно по этим показателям, как уже не раз говорил, будем оценивать эффективность экономической политики», — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что решение Центробанка повысить ключевую ставку позволило стабилизировать банковский сектор и сейчас регулятор приступил к снижению ставки для удешевления кредитов. Правительство со своей стороны запустило специальные программы для поддержки ключевых отраслей экономики. Системообразующие предприятия промышленности, торговли, аграрного сектора, нефтепереработки и строительной отрасли могут получить льготные займы, а также гарантии от корпорации ВЭБ. РФ общим объемом 800 миллиардов рублей.