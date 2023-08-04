Власть 04 августа 2023, 14:08 Темой заседания Совбеза России стала внутренняя стабильность Президент России Путин заявил темой заседания Совета безопасности внутреннюю безопасность РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вопросы внутренней стабильности России предложил обсудить постоянным членам Совета безопасности президент Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Некоторые вопросы внутренней стабильности в условиях сегодняшнего дня. У нас три докладчика: Бортников, Нарышкин и Колокольцев. Давайте начнем работать», — заявил Путин на открытой части заседания.

Реклама

Доклады директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и министра внутренних дел Владимира Колокольцева заслушали заслушали премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Также на заседании присутствовали секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава администрации президента Антон Вайно, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.