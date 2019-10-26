  • «Тело женщины принадлежит только ей» — Поклонская о праве женщин на аборты

    26 октября 2019, 04:46

    Светлана Степанова

    Заместитель председателя Госдумы по международным делам Наталья Поклонская вступилась за женщин, которые делают аборты. Она заявила, что только они сами имеют право решать. Об этом сообщило РИА ФАН.
    «Тело женщины принадлежит только ей» — Поклонская о праве женщин на аборты

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    «За запрет абортов выступают люди, которые физиологически не способны родить ребенка… Тело женщины принадлежит только ей. Здоровье ее принадлежит ей», — произнесла Наталья Поклонская.

    Она отметила, что решение о прерывании беременности часто продиктовано условиями, в которых женщина оказалась в определенный момент времени. Например, нехваткой финансов или медицинскими показаниями.

    По словам Поклонской, государство «не дорабатывает». Показателем этого являются плохо работающие социальной защиты.

    «Ограничивать женщину в медикаментозном аборте нельзя», — заключила замглавы Госдумы.

    Рекламировать аборты не стоит, а решение проблемы необходимо найти через разворачивание «нормальной социальной программы». Поклонская подчеркнула, что стоит не винить женщину, а усиленнее работать депутатам и чиновникам.

    В начале 2019 года депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что аборты должны быть приравнены к убийству и чреваты уголовным наказанием. Невозможность введения подобного закона он объяснил «сильным абортным масонским лобби».