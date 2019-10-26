«За запрет абортов выступают люди, которые физиологически не способны родить ребенка… Тело женщины принадлежит только ей. Здоровье ее принадлежит ей», — произнесла Наталья Поклонская.

Она отметила, что решение о прерывании беременности часто продиктовано условиями, в которых женщина оказалась в определенный момент времени. Например, нехваткой финансов или медицинскими показаниями.

По словам Поклонской, государство «не дорабатывает». Показателем этого являются плохо работающие социальной защиты.

«Ограничивать женщину в медикаментозном аборте нельзя», — заключила замглавы Госдумы.

Рекламировать аборты не стоит, а решение проблемы необходимо найти через разворачивание «нормальной социальной программы». Поклонская подчеркнула, что стоит не винить женщину, а усиленнее работать депутатам и чиновникам.

В начале 2019 года депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что аборты должны быть приравнены к убийству и чреваты уголовным наказанием. Невозможность введения подобного закона он объяснил «сильным абортным масонским лобби».