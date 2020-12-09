Телеканалы заложили три часа на трансляцию пресс-конференции Путина

Президент Владимир Путин 17 декабря проведет ежегодную пресс-конференцию. Каждый раз продолжительность ответов на вопросы составляет разное время. Сейчас телеканалы заложили на трансляцию мероприятия три часа.

Согласно телепрограмме, пресс-конференция начнется в 12:00 по московскому времени 17 декабря. Окончание трансляции намечено на 15:00. В частности, такое расписание поставили Первый канал и «Россия 1».

Начиная с 6 декабря россияне могут отправить свой вопрос на пресс-конференцию. Сделать это можно через портал «Москва — Путину» или одноименное приложение.

Сама пресс-конференция пройдет в онлайн-формате. В это время президент будет находиться в своей резиденции в подмосковном Ново-Огареве. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, для Путина оборудуют специальную студию, где он сможет видеть всех участников мероприятия. Журналистов же пригласят в Центр международной торговли в Москве.

Предыдущая пресс-конференция прошла в декабре 2019 года. Тогда президент отвечал на вопросы в течение четырех часов. В этот раз обратиться к нему смогут не только журналисты, но и жители страны.