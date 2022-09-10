Путин поздравил Карла III с вступлением на британский престол | 360°

Важное 10 сентября 2022, 14:13 Поделиться Telegram

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Viber Путин поздравил Карла III с вступлением на британский престол Кремль: президент РФ Путин отправил поздравительную телеграмму Карлу III РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму Карлу III по случаю его вступления на британский престол. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Ваше Величество, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления на престол. Желаю Вашему Величеству успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго», — сказано в сообщении.

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