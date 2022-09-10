Путин поздравил Карла III с вступлением на британский престол | 360°

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Путин поздравил Карла III с вступлением на британский престол

Кремль: президент РФ Путин отправил поздравительную телеграмму Карлу III

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Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму Карлу III по случаю его вступления на британский престол. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Ваше Величество, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления на престол. Желаю Вашему Величеству успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго», — сказано в сообщении.

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Королева Великобритании Елизавета II скончалась позавчера вечером в шотландском замке Балморал. Ей было 96 лет. Новым монархом стал ее сын, принц Чарльз (Карл III).

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Ранее президент России Владимир Путин принял участие в голосовании на муниципальных выборах в Москве в онлайн-формате. Глава государства уже второй раз выбрал онлайн-формат голосования.

Королевская семья Британии

Владимир Путин

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