Телефонный номер может стать идентификатором россиянина

Единая информационная система проверки сведений об абонентах операторов связи (ЕИС ПСА) вскоре появится в России. Госдума во втором чтении в ближайшие дни рассмотрит новый, доработанный, проект. ЕИС ПСА нацелен на то, чтобы телефонный номер каждого россиянина стал идентификатором, позволяющим получать финансовые услуги.

Регуляторы готовы добиться своей цели по созданию ЕИС ПСА, ведь система сделает транзакции более прозрачными и закроет многие лазейки для мошенников. Как сообщил «Коммерсант», уже 31 января депутаты Госдумы соберутся на совещание, чтобы рассмотреть поправки к законам для создания информационной системы.

«Ключевой проблемой при использовании в качестве идентификатора номера телефона является то, что до 70% телефонных номеров используют не те люди, на которых они зарегистрированы», — рассказал глава Национального совета по финансовому рынку Андрей Емелин.

Если абонент попросит оператора связи закрепить за ним ранее приобретенный номер, то сможет пользоваться им для получения финансовых услуг удаленно. К ЕИС ПСА планируется подключить все российские банки и всех операторов в ближайшие два года. Тарифы за использование услугой установит правительство. Идентифицировать абонента по телефонному номеру смогут не только кредитные организации и многие операторы (платежных систем, связи, услуг информационного обмена и другие), но и некредитные финансовые организации, а также коллекторы.

Эксперт по информационной безопасности Cisco Алексей Лукацкий считает, что проект технически еще не проработан. Но если удастся его усовершенствовать, ЕИС ПСА данные о получателях и отправителях платежей станут более достоверными.