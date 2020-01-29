Телефонный номер может стать идентификатором россиянина
Регуляторы готовы добиться своей цели по созданию ЕИС ПСА, ведь система сделает транзакции более прозрачными и закроет многие лазейки для мошенников. Как сообщил «Коммерсант», уже 31 января депутаты Госдумы соберутся на совещание, чтобы рассмотреть поправки к законам для создания информационной системы.
«Ключевой проблемой при использовании в качестве идентификатора номера телефона является то, что до 70% телефонных номеров используют не те люди, на которых они зарегистрированы», — рассказал глава Национального совета по финансовому рынку Андрей Емелин.
Если абонент попросит оператора связи закрепить за ним ранее приобретенный номер, то сможет пользоваться им для получения финансовых услуг удаленно. К ЕИС ПСА планируется подключить все российские банки и всех операторов в ближайшие два года. Тарифы за использование услугой установит правительство. Идентифицировать абонента по телефонному номеру смогут не только кредитные организации и многие операторы (платежных систем, связи, услуг информационного обмена и другие), но и некредитные финансовые организации, а также коллекторы.
Эксперт по информационной безопасности Cisco Алексей Лукацкий считает, что проект технически еще не проработан. Но если удастся его усовершенствовать, ЕИС ПСА данные о получателях и отправителях платежей станут более достоверными.