facebook_pixel
    11 июня 2021, 20:14

    Театры смогут без аукциона сдавать в аренду помещения

    Дарья Морозова

    Президент России Владимир Путин подписал закон подписал закон, по которому культурные учреждения могут сдавать помещения в аренду без аукциона. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на интернет-портал правовой информации.

    Также театры смогут сдавать в аренду имущество, которое относится к сценическому оформлению спектакля. Например костюмы, декорации, бутафорию, сборные подиумы, оборудование для декораций, звуковое оборудование и так далее. Правительство будет регулировать условия заключения таких договоров.