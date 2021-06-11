Театры смогут без аукциона сдавать в аренду помещения

Президент России Владимир Путин подписал закон подписал закон, по которому культурные учреждения могут сдавать помещения в аренду без аукциона. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на интернет-портал правовой информации.

Также театры смогут сдавать в аренду имущество, которое относится к сценическому оформлению спектакля. Например костюмы, декорации, бутафорию, сборные подиумы, оборудование для декораций, звуковое оборудование и так далее. Правительство будет регулировать условия заключения таких договоров.