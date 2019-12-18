Театральных спекулянтов подвели под штраф

Об этом сообщил ТАСС. Уточняется, что сумма штрафов будет кратной стоимости билетов. Ее размер будет дифференцирован в зависимости от степени нарушения. Например, для юридических лиц, а также тех, кто продает билеты без образования юрлица, предусмотрен максимальный размер штрафа — он не будет превышать пятикратной стоимости билетов. Кроме того, деятельность таких предпринимателей могут приостановить на срок до 90 дней.

Для граждан предусмотрен минимальный размер штрафа — его сумма будет изменяться от полуторной до двукратной стоимости билетов. Должностным лицам за такое нарушение придется заплатить от двух до трех цен.

Составлением протоколов о нарушениях, связанных с незаконной продажей билетов в музеи, театры и на концерты, займутся должностные лица Министерства культуры РФ.

Размеры штрафов изменятся, если незаконно реализуемые билеты на культурные и зрелищные мероприятия, которые проводят государственные и муниципальные организации, будут продавать более чем на 10% дороже от установленной цены. В таком случае должностным лицам грозит штраф в размере от полуторакратной до двукратной стоимости билета, а юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — от двукратной до трехкратной цены.

Отмечается, что граждане, которые купили билет на культурное мероприятие, но по какой-либо причине не могут на него пойти, вправе продать его — но по цене, которая установлена организатором.