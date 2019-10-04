  • Татьяна Витушева стала и. о. главы городского округа Истра

    04 октября 2019, 17:03

    Дарья Бунякова

    Совет депутатов Истры назначил Татьяну Витушеву и. о. главы городского округа. Раньше она руководила Рузским городским округом.
    Татьяна Витушева стала и. о. главы городского округа Истра

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    Через месяц, 5 ноября, должен пройти конкурс по отбору кандидатов на должность нового главы Истры.

    Витушева 2 октября оставила пост главы Рузы по собственному желанию. Она руководила округом с декабря 2018 года.

    В Рузском округе Витушеву сменил Николай Пархоменко, которого назначили на должность исполняющего обязанности главы. Ранее Пархоменко был начальником Территориального управления Лесной Городок и входил в общественную палату Одинцовского района.

    Бывший глава городского округа Истра Андрей Вихарев подал в отставку в конце сентября. По его словам, он сделал это из-за состояния здоровья.

    Татьяна Витушева родилась в Рославле Смоленской области. В 2011 году стала замминиста жилищно-коммунального хозяйства правительства Московской области. Через год Витушеву назначили на должность заместителя министра строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья. Затем она работала в качестве начальника Главного управления Государственного административно-технического надзора Московской области.