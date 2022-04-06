ТАСС: ЛДПР после смерти Жириновского временно возглавит Слуцкий

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий назначен временно исполняющим обязанности лидера фракции ЛДПР после смерти Владимира Жириновского. Об этом со ссылкой на источник в партии написал ТАСС.

Источник сообщил, что депутаты назначили Слуцкого врио руководителя фракции на период организации траурных мероприятий в связи с кончиной Жириновского.

Руководитель подмосковной фракции ЛДПР Кирилл Жигарев в беседе с «360» назвал Жириновского символом эпохи.

Бывший детский омбудсмен, адвокат Павел Астахов ранее рассказал «360», что в бытность уполномоченным по правам ребенка получал от Жириновского больше всего обращений, связанных с проблемами детей. Он даже думал наградить его за это медалью.

Депутат Виталий Милонов признался «360», что ему будет не хватать Жириновского.

О смерти Жириновского после продолжительной болезни 6 апреля сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Во время заседания в парламенте в память о политике объявили минуту молчания. Жириновскому было 75 лет. В начале февраля его госпитализировали в ЦКБ с двусторонней пневмонией. В Минздраве сообщили, что врачи до последнего боролись за жизнь политика и оказывали ему всю возможную помощь.