Путин заявил, что европейские страны должны относиться к России с уважением | 360°

Власть 26 сентября 2022, 11:55 Поделиться Telegram

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Viber Путин заявил, что европейские страны должны относиться к России с уважением Президент Путин: Европа должна относиться к России с уважением РИА «Новости»

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Государства Европы должны с уважением относиться к России и Белоруссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, написал ТАСС.

Лукашенко вспомнил свои слова о том, что будущее Европы — вместе с Россией и Белоруссией.

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«Вместе с Россией, где есть все, что им надо. А у них есть то, что мы можем у них купить: технологии и прочее», — сказал президент Белоруссии.

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Он отметил, что этим странам просто нужно принимать ответственные решения.

«И [надо] с уважением к нам относиться», — добавил Путин.

Лукашенко подчеркнул, что ни Белоруссия, ни Россия не будут терпеть унижения от западных стран.

Утром 26 сентября стало известно, что Владимир Путин освободил от должности постоянного представителя России в Евросоюзе Владимира Чижова. Последний ранее заявил об уходе с поста после 17 лет работы.

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