Тарифы ЖКХ поднимут и сделают обоснованными

На совещании у вице-премьера России Марата Хуснуллина ведомства получили задание проработать вопрос усиления адресной поддержки граждан. Мера связана с решение правительства довести тарифы до экономически обоснованных. Коммунальные платежи могут начать расти быстрее инфляции.

Как сообщил близкий к правительству источник газеты «Известия», социально незащищенным гражданам будет предложена компенсация. По мнению экспертов, предстоит расширить круг получателей субсидий на ЖКХ. Придется снизить до 15% максимальную долю расходов на оплату ЖКХ в доходе семьи и компенсировать траты сверх этой нормы.

Минстрой, Минтруда, Минэкономразвития, Минфин и ФАС должны увязать тарифное регулирование с реализацией планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры.

«В целях защиты прав граждан необходимо обеспечение предоставления адресных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг гражданами, исходя из утверждаемых тарифов организациям ЖКХ», — сказали изданию в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина.

Председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова заявила, что услуги некоторых предприятий ЖКХ стоят явно ниже себестоимости. Модернизация этой сферы, водоканалы и очистные сооружения, потребует дополнительных средств.

«Тарифы нужно доводить до экономически обоснованных по факту проведенной модернизации. Платежи для населения нужно поднимать постепенно», — предложила Булгакова.

В первом квартале 2022 года правительство должно утвердить новую концепцию перестройки ЖКХ в рамках развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства.