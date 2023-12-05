Власть 05 декабря 2023, 13:13 Тарабрин сменил Шульгина на посту посла России в Нидерландах Путин назначил Тарабрина послом в Нидерландах и постпредом при ОЗХО Министерство иностранных дел Российской Федерации

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Владимир Тарабрин занял пост посла в Нидерландах и постпреда России при ОЗХО. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Тарабрина Владимира Евгеньевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Королевстве Нидерландов и постоянным представителем РФ при Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Королевство Нидерландов, по совместительству», — следует из текста указа.

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Еще одним указом Путин освободил от этих должностей Александра Шульгина.

Ранее Тарабрин был главой департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД, а в период с 2017 по 2019 год занимал должность директором департамента Ситуационно-кризисный центр российского внешнеполитического ведомства.