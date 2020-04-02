Тамбовские депутаты выписали премию себе и мэру, застрявшей во Вьетнаме

По данным портала «Русская планета», Александров рассказал, что «Тамбовская городская дума решила: выплатить лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной оплачиваемой основе в Тамбовской городской думе, администрации города Тамбова, контрольно-счетной палате города Тамбова, избирательной комиссии города Тамбова единовременные премии в размере двух ежемесячных денежных вознаграждений».