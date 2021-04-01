«Там выступают бородатые женщины»: в Кремле не стали комментировать скандалы вокруг Евровидения

Организацией отбора песни и исполнителя для музыкального конкурса Евровидение занимается один из телеканалов. Эта сфера не входит в зону интересов Кремля. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Пеков.

Он отметил, что выбирают исполнителя и песню зрители, поэтому Кремль не может вмешиваться в этот процесс или как-то его комментировать.

«Речь идет все-таки о конкурсе шоу-бизнеса, где разные образы представлены, там выступают бородатые женщины, там певцы и певицы в нарядах куриц, поэтому не считаем это в целом нашей заботой и предметом для нашего внимания», — привел цитату Пескова ТАСС.

В этом году Россию на конкурсе Евровидение представит певица Manizha с песней Russian Woman. В минувшую среду, 31 марта, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что что ей непонятно, как зрители выбрали эту композицию. Она дала поручение проверить, как проходило голосование на национальном отборе.

Организаторы пообещали, что предоставят всю информацию. Они отметили, что за подсчетом голосов следили представители аудиторской компании Ernst&Young, которые не нашли никаких нарушений.

Сегодня стало известно, что Евровидение пройдет с участием зрителей. Пустят в зал только 3,5 тысячи человек с отрицательными тестами на коронавирус. Конкурс пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме.