Такси в России могут начать работать по-новому

Правительственная комиссия одобрила законопроект, предлагающий прописать требования к агрегаторам и водителям такси в РФ. Об этом написала «Парламентская газета» со ссылкой на Ассоциацию юристов России.

Документ предусматривает, что желающие подработать в такси должны будут зарегистрироваться как самозанятые и заключить договор со службой заказа. Таксистов обяжут устанавливать в машине устройство контроля за вниманием и усталостью водителя. Кроме того, в этой сфере запретят работать людям, имеющим более трех неуплаченных штрафов за нарушения ПДД.

Пока работа таксистов и служб заказа такси не урегулирована на законодательном уровне. При этом рынок перевозок пассажиров такси значительно вырос в последние годы. Заказы перетекают к агрегаторам, и диспетчерские постепенно прекращают или значительно сокращают свои функции, отметили в ассоциации.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил запретить работу в России таксистам с иностранными водительскими правами.