«Такого не произойдет». Депутат Госдумы исключил вступление России в НАТО

Зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал возможность вступления России в состав Североатлантического Альянса. Парламентария процитировало ИА НСН.

Швыткин напомнил, что в 1990-х годах шли разговоры о возможности включения РФ в НАТО, однако военный блок не пошел на это. Это лишний раз подчеркнуло, что члены Альянса выбрали стратегию, где Россия, прежде всего, выступает в лице противника.

«Поэтому они и объединяют все свои усилия против нашего государства, видят в нем противника и мнимого агрессора. Лично я оцениваю вхождение России в НАТО как невероятное! Такого не произойдет», — выразил уверенность депутат.