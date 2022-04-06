Такие рождаются раз в столетие. Клинцевич назвал Жириновского великим политиком

Умер лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Его коллега по работе в парламенте, член высшего совета Единой России, бывший депутат Госдумы Франц Клинцевич рассказал «360» о своем опыте работы с ним.

Он отметил, что люди часто бросали все дела и бежали слушать Жириновского. Так было на протяжении всей его работы. В нем изначально были видны признаки видного политика.

Клинцевич рассказал, что давно знал Жириновского. Разница политических убеждений не стала помехой для хороших отношений.

«Мы с ним всю жизнь были в разных политических партиях, но у нас примерно с 1985 года были очень хорошие человеческие взаимоотношения. И мы взаимно друг друга уважали. Я скажу — и не потому, что так нужно говорить — ушел из жизни великий политик России. Великий патриот страны, уникальный человек», — отметил он.

Также сенатор подчеркнул, что он всегда голосовал за Жириновского. Он отметил одно из первых публичных выступлений Жириновского. Уже тогда, по его словам, что понятно, что «это тот человек, который поднимет Россию».

Он отметил, что Россия потеряла «политического ясновидящего». Член ЕР заявил, что Жириновский часто указывал властям на ошибки и подсказывал правильные шаги.

Сенатор заявил, что пока не представляет развитие партии без Жириновского. Потеря такого лидера — «очень большая проблема». Однако Жириновский подготовил себе достойную замену.

«За последние 10 лет он сам сделал так, чтобы на смену ему пришли сильные молодые ребята. И они в партии есть. У них есть все: опыт, интеллект, организационные вещи. К сожалению, нет такого авторитета, который был у Жириновского. Да и вряд ли когда-либо будет», — сказал Клинцевич.

Клинцевич заявил, что с Жириновским «ушла эпоха». Это был видный деятель, которые редко появляются на политической арене. Это был «большой патриот страны и великий политик России», подчеркнул он.

«Мы сейчас находимся на переломном моменте. И придут другие политики. Но такие политики, как Жириновские, рождаются раз в столетие. Которые могут держать и удар, и политическую парадигму, и свое собственную стратегию развития страны», — сказал сенатор.