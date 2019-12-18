«Такие действия не нравятся ни Москве, ни европейским столицам, не нравятся они Берлину и Парижу», — обратил внимание представитель Кремля.

По его словам, действия Соединенных Штатов нарушают международное право, а также являются идеальным примером распространения своего искусственного доминирования на рынки Европы. В частности, американцы навязывают европейцам более дорогой природный газ.