«Такие действия не нравятся ни Москве, ни европейским столицам». Песков — о санкциях США против «Северного потока — 2»
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обозначил, что пакет ограничительных мер, введенный американскими партнерами против «Северного потока — 2», является нарушением международного права и свидетельствует о недобросовестной конкуренции. Об этом сообщила «Газета.ru».
«Такие действия не нравятся ни Москве, ни европейским столицам, не нравятся они Берлину и Парижу», — обратил внимание представитель Кремля.
По его словам, действия Соединенных Штатов нарушают международное право, а также являются идеальным примером распространения своего искусственного доминирования на рынки Европы. В частности, американцы навязывают европейцам более дорогой природный газ.