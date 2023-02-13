Эксклюзив 13 февраля 2023, 03:53 «Табу на дебаты». Захарова разоблачила «кухонные разговоры» политиков во Франции Захарова: во Франции политики на многие темы могут говорить только шепотом на кухне YouTube

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Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова в интервью Ксении Жеребцовой в выпуске «Жеребцова и точка» раскрыла истинную цену «свободы» во Франции. Она рассказала, что политики могут обсуждать многие темы только «шепотом на кухне». Захарова вспомнила «легендарные кухонные разговоры» в Советском союзе и подчеркнула, что не ожидала такого в современной свободной Франции.

Захарова рассказала о беседе с французскими политиками три года назад, в которой они признались, что некоторые темы не подлежат обсуждению. Российский дипломат удивилась, что об этом говорят политики — люди, которые должны быть готовы к удару и выносить любые «периоды турбулентности».

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«Это люди, которые должны отстаивать свою точку зрения вне зависимости от всего. Шепотом, озираясь, они говорили: „Мы на определенные темы во Франции можем говорить только на кухне“», — поведала Захарова.

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Среди табуированных дискуссий — гендерная. Они знают, что есть папа и мама, но не могут сказать это вслух, подчеркнула дипломат.

«Это Франция — это родина современного прочтения демократии. Революция, свобода. Именно Франция дала те направления государственного демократического устройства, которые потом легли в основу процессов в целом ряде западных стран», — пояснила Захарова.

Представитель российского МИД поинтересовалась, «а что, если?», на что ей ответили, что «нельзя, растопчут и размажут».

«Это же политическая повестка, это то, вокруг чего в демократическом обществе должны вестись дебаты», — спросила Захарова, на что ей ответили, что нельзя, иначе просто «вычеркнут».