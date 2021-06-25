Сын Жириновского объявил о прекращении политической карьеры

Старший сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев объявил, что прекращает вести политическую деятельность. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Лебедев заявил, что он не намерен принимать участие в избирательной кампании по выборам депутатов в Госдуму, а также полностью приостанавливают свою политическую деятельность.

«Понимаю, что некоторые сейчас начнут иронизировать и ехидничать — мол, давно надо было завязывать, а может, и не стоило начинать, но кто-то, наоборот, выскажет слова поддержки. Я же благодарен абсолютно всем», — написал он.

Депутат напомнил, что проработал в Госдуме 20 лет и принимал участие в создании и принятии многих полезных и важных законов.

Игорь Лебедев поблагодарил избирателей, которые голосовали за ЛДПР на всех уровнях власти, однопартийцев и лидеров парламентских фракций.

«Мое решение не спонтанное, а было обдумано на протяжении нескольких месяцев», — подчеркнул он.

Игорь Лебедев — старший сын Владимира Жириновского. Депутатом Госдумы он стал в 1999 году, пройдя по партийному списку ЛДПР. Вице-спикером нижней палаты парламента он стал в 2011 году.

Он фигурировал в ряде скандалов. В 2018 году во время региональной недели, когда депутаты отправляются в субъекты России, от которых они избирались, Игорь Лебедев опубликовал фотографии из Майами. Глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов напомнил депутату, что американский штат не является частью страны. Лебедев скандальные снимки удалил.

В прошлом году двух сотрудников аппарата ЛДПР обвинили в хищении денег из фондов молодежных организаций партии. Они заявили, что действовали по указанию Лебедева. В МВД заявили, что приглашали депутата на очную ставку, но он так и не явился. В ответ сын Жириновского заявил, что ведомство не имело право комментировать уголовное дело, расследование которого еще не завершено.