Сын погибшего президента Чада будет исполнять обязанности лидера страны

Наследник погибшего президента Чада Идриса Деби, глава переходного военного совета республики генерал-лейтенант Махамат Идрисс Деби Итно будет исполнять функции главы страны и главнокомандующего, написала газета Al Wihda со ссылкой на текст хартии переходного периода.

«Председатель Переходного военного совета выполняет функции президента Республики, главы государства и верховного главнокомандующего вооруженными силами. Он обеспечивает соблюдение переходной хартии. Он глава администрации», — процитировал «Взгляд» 37-ю статью хартии.

В 88-й статье хартии уточняется, что новые власти государства признают заключенные в прошлом международные договоры и соглашения. По заявлениям правительства Чада, переходный период продлится 1,5 года.

Во вторник, 20 апреля, стало известно, что 68-летнего Деби ранили в столкновениях между армией и повстанцами на передовой на севере страны. Позднее правитель скончался в медицинском учреждении.