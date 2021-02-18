Сын Кадырова победил на выборах в 13 лет

Адам Кадыров — сын главы Чечни Рамзана Кадырова — одержал победу на первых в своей жизни выборах. В 13 лет он стал президентом ученического самоуправления в Центре образования имени первого президента республики Ахмата Кадырова.

Об этом глава Чечни сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, кампания проходила под пристальным вниманием избирательной комиссии и с соблюдением всех нормативных процедур.

«В голосовании приняли участие учащиеся 3-11-х классов, учителя и администрация Центра образования. Из трех кандидатов за Адама проголосовало абсолютное большинство избирателей (81,7%)», — сказано в сообщении.

Адам во время инаугурации принес торжественную клятву на школьном уставе. Он пообещал соблюдать конституции России и Чеченской Республики, а также нормативные документы школы. Кадыров-младший получил удостоверение президента ученического самоуправления и символ президентской власти от директора Центра образования Яхи Махашевой.

Кадыров отметил, что Адам с первого класса является активным участником общественной жизни в школе. Он уже добился успехов в спорте, а также выучил Коран наизусть и стал хафизом.

«Я безгранично рад, что он пользуется уважением среди сверстников и старается быть для них полезным», — заявил глава Чечни.