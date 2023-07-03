Власть 03 июля 2023, 16:48 Свыше 20 миллионов россиян проголосуют дистанционно на выборах в сентябре Глава ЦИК Памфилова: в ДЭГ в 2023 году примут участие 21,5 миллиона человек РИА «Новости»

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Порядка 21,5 миллиона человек примут участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в сентябре. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, ее слова привел ТАСС.

«По ДЭГ мы сделали большой скачок. Если за прошлые четыре года этим способом голосования воспользовались около 5,5 миллиона человек, то в 2023 году потенциально будет около 21,5 миллиона человек. С нашей стороны не было нажима, заявки подали добровольно в 25 регионах, включая Москву», — сказала она.

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Памфилова отметила, что жители смогут выбрать форму голосования: отдать свой голос дистанционно или прийти на участок лично. Однако с использованием ДЭГ в новых регионах страны возникли трудности.

«Там пока все очень сложно, в первую очередь технически. Разные ситуации, военное время. Мы проводим туда ГАС „Выборы“, но на 100% сказать нельзя», — добавила глава ЦИК.

Единый день голосования запланирован на 10 сентября. В нем впервые примут участие Херсонская и Запорожская области, а также Луганская и Донецкая народные республики.

В 21 субъекте состоятся выборы высших должностных лиц, а в 20 регионах — депутатов законодательных органов власти.