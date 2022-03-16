Россия не остановит производство своих самолетов

Производство гражданских самолетов России продолжается. Такое заявление сделал вице-премьер Юрий Борисов.

Он заявил, что паузы в работе российских предприятий автопрома нет и не предполагается. Об этом сообщил телеканал «Звезда». Кроме того, Россия на фоне санкций форсирует реализацию проектов SSJ100 и MC-21.

По его словам, РФ проанализирует, насколько сильна потребность в самолетах Ту-214 и Ил-96. В случае необходимости может быть задействован резерв по их дополнительному производству.

После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели новые антироссийские санкции. Во-первых, Евросоюз, США и ряд других государств закрыли небо для полетов российских самолетов.

Во-вторых, лайнеры авиакомпаний, зарегистрированных в других государствах и находящиеся в лизинге, пообещали задерживать и арестовать. Из-за этого множество международных полетов из России временно отменили.