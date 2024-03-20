Власть 20 марта 2024, 14:42 «Свои планы». Путин заявил, что ВС РФ не будут бить по гражданской инфраструктуре Украины Путин: Россия не ответит тем же на удары по гражданской инфраструктуре РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия могла бы ответить на обстрелы мирного населения тем же, но не станет. У армии другие планы, заявил президент Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

«Конечно, мы можем ответить тем же — и по гражданской инфраструктуре, и по всем объектам подобного рода, по которым противник наносит удары. Но у нас есть свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», — сказал он.

Реклама

Главной задачей Владимир Путин назвал обеспечение безопасности населения. Он сказал, что для этого существуют разные способы — они непростые, но Россия продолжит работать над этой проблемой.

Президент восхитился мужеством жителей Белгородской области и других приграничных регионов и пообещал поддержать как предпринимателей, потерявших свой бизнес, так и жителей, оставшихся без домов в результате атак ВСУ.