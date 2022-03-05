Путин заявил о необходимости экономической свободы для бизнеса

России необходима максимальная экономическая свобода для представителей бизнеса, чтобы выйти из сложных условий, в которых сейчас страна находится. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками российских авиакомпаний.

Российский лидер отметил, что это может стать эффективным ответом на существующую ситуацию в экономике.

«Я считаю, что в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, выходом может быть только одно: максимальная экономическая свобода для людей, которые занимаются бизнесом», — сказал глава государства.

Путин отметил, что правительство уже сейчас работает над расширением мер поддержки предпринимателей, в том числе снимает различные ограничения и меняет уголовное законодательство.

Президент заявил, что полностью поддерживает уже принятое решение от уголовного преследования, если обвиняемый возместил ущерб.

Путин отметил, что санкции против российских перевозчиков в авиационной сфере причинят ущерб тем, кто их вводит. Он не исключил, что подобные шаги западные компании вводят под давлением своих властей.

Российский лидер отметил, что страна продолжит наращивать внутренние перевозки, а за рубеж самолеты продолжат летать, куда возможно.

«Будем наращивать, конечно, внутренние перевозки, но там, где возможно, будем летать за границу, будем стремиться к тому, чтобы ситуацию поменять», — сказал Путин.

Он отметил, что у министра транспорта есть предложения, как решить проблему с бортами, взятыми в лизинг на Западе. Путин добавил, что сейчас идут переговоры с компаниями.

Сегодня Росавиация предупредила авиаперевозчиков об опасности международных рейсов в связи с арестами самолетов, находящихся в лизинге. После заявления регулятора о приостановке полетов за границу объявила компания «Аэрофлот». Ограничения начнут действовать с 8 марта.