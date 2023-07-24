Важное 24 июля 2023, 12:45 СВО продолжится до выполнения ее целей — Песков Представитель Кремля Песков заявил, что Россия продолжит СВО до выполнения ее целей РИА «Новости»

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Россия продолжит проведение спецоперации до достижения ее целей, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву, сообщил ТАСС.

У пресс-секретаря президента поинтересовались, последует ли ответ России на атаку украинских дронов.

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«Специальная военная операция продолжается, она будет продолжаться, и ее цели должны быть достигнуты», — ответил Дмитрий Песков.

Утром 24 июля Украина при помощи двух беспилотников попыталась атаковать объекты в Москве. В Минобороны сообщили, что пресекли эти попытки — при помощи средств радиоэлектронной борьбы аппараты вывели из строя, после чего они потерпели крушение. Представители ведомства подчеркнули, что в результате атаки никто не пострадал. Один из дронов врезался в здание бизнес-центра на улице Лихачева — там выбило стекла на верхних этажах. Второй БПЛА упал на крышу здания на Комсомольском проспекте — недалеко от Минобороны. На место происшествия прибыли представители экстренных служб, они временно перекрыли движение.