24 июля 2023, 12:45
СВО продолжится до выполнения ее целей — Песков
Представитель Кремля Песков заявил, что Россия продолжит СВО до выполнения ее целей
Россия продолжит проведение спецоперации до достижения ее целей, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву, сообщил ТАСС.
У пресс-секретаря президента поинтересовались, последует ли ответ России на атаку украинских дронов.
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«Специальная военная операция продолжается, она будет продолжаться, и ее цели должны быть достигнуты», — ответил Дмитрий Песков.
Утром 24 июля Украина при помощи двух беспилотников попыталась атаковать объекты в Москве. В Минобороны сообщили, что пресекли эти попытки — при помощи средств радиоэлектронной борьбы аппараты вывели из строя, после чего они потерпели крушение. Представители ведомства подчеркнули, что в результате атаки никто не пострадал. Один из дронов врезался в здание бизнес-центра на улице Лихачева — там выбило стекла на верхних этажах. Второй БПЛА упал на крышу здания на Комсомольском проспекте — недалеко от Минобороны. На место происшествия прибыли представители экстренных служб, они временно перекрыли движение.
Беспилотники
Дмитрий Песков
Специальная военная операция РФ на Украине
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