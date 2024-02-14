Власть 14 февраля 2024, 20:25 СВО приобрела форму войны против коллективного Запада — Песков Песков: СВО может идти дольше планируемого времени РИА «Новости»

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Специальная военная операция на Украине приобрела форму войны против коллективного Запада. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Цитату привело РИА «Новости».

«Специальная военная операция начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада», — сказал Песков в кулуарах Форума будущих технологий.

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Он добавил, что во главе этой ситуации стоят США, которые вовлечены в конфликт напрямую. По словам Пескова, спецоперация может идти дольше, но «изменить ход вещей это не может» и все поставленные задачи будут выполнены.

Ранее Песков опроверг сообщения СМИ о том, что президент России Владимир Путин предлагал властям США заморозить украинский конфликт по линии соприкосновения, но получил отказ.

«Это является неправдой», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов предположил, что СВО закончится осенью 2024 года, до выборов президента США. По его словам, завершению конфликта будут способствовать экономический кризис и рост протестных настроений в США. В то же время на Украине может произойти еще один Майдан из-за неудач на поле боя, смены военного руководства и беспредела работников ТЦК.