Власть 27 апреля 2023, 22:15 Связанные с событиями ВОВ маршруты появятся в России Путин поручил создать связанные с событиями Великой Отечественной войны турмаршруты РИА «Новости»

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Правительство России определит туристические маршруты, связанные с событиями Великой Отечественной войны до 30 декабря. Поручение президента Владимира Путина опубликовали на сайте Кремля.

«Правительству РФ определить совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации тематические маршруты, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», — отмечено в документе.

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Также турмаршруты включат в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы). На выполнение поставленных задач Путин отвел срок до 30 декабря.

Ранее глава государства поручил правительству заняться организовать слет потомков участников битвы за Ленинград «Внуки Победы». В организационных мероприятиях также должны будут участвовать власти Санкт-Петербурга, Ленинградской области и общественное движение «Волонтеры Победы».

Музеи, посвященные событиям спецоперации и подвигам ее участников, появятся в России. Соответствующее распоряжение глава государства Владимир Путин передал Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки и Минобороны.