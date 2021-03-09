ФСИН получила право отключать сотовую связь в тюрьмах

Президент России Владимир Путин подписал одобренный Госдумой закон об обязанности мобильных операторов отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе ФСИН. Ранее осужденным, обвиняемым и подозреваемым не разрешалось иметь при себе средства связи. Теперь власти получили механизм отключения незаконно используемой мобильной связи в местах лишения свободы.

В опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации документе сказано, что операторы связи обязаны прекращать услуги связи по номерам граждан, на основании письменного мотивированного решения руководителя территориального органа УИС.

Законом уточнил перечень лиц, которые могут обращаться с представлением о блокировке или о пресечении оказании услуг связи. Порядок взаимодействия ФСИН с операторами связи определит правительство.

Новый закон в ноябре 2020 года подготовили и внесли на рассмотрение российского парламента Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Павел Крашенинников. Авторы инициативы сообщали, что в 2018 году в тюрьмах было изъято более 56 тысяч средств связи. Депутаты подчеркнули, что сотовые телефоны часто используются для совершения мошенничества, оказания давления на свидетелей и координации действий членов ОПГ.

Александр Хинштейн сообщил, что половина преступлений с использованием IT-технологий совершена с помощью средств связи. Большая часть — происходит именно из мест лишения свободы.