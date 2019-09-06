Священник помог собрать алименты в Нижегородской области

Судебные приставы Нижегородской области пригласили в рейд по квартирам злостных неплательщиков алиментов священника. Его присутствие заставило многих должников раскаяться.

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Об этом РИА «Новости» рассказала начальник отдела по взаимодействию со СМИ УФССП по Нижегородской области Лиана Захарян. По ее словам, приставы проводили акцию «Собери в школу ребенка».

«В этом году впервые мы решили пригласить с собой священника. Вместе с нами в рейд отправился протоиерей Виктор Поляков. Судебные приставы посещали как мужчин, так и женщин, которые не платят алименты на своих детей. Священник беседовал с ними и рассказывал, какие последствия ждут тех, кто отказывается помогать собственному ребенку. Многие сразу раскаивались», — сообщила Захарян.

Приставы утверждают, что при виде священника многие должники прослезились и отдавали долги охотнее. Поэтому к следующим рейдам могут быть привлечены и представители других конфессий.

Захарян подчеркнула, что акция оказалась удачной.

«Можно сказать, с божьей помощью детей в школу собрали», — отметила она.