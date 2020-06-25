    25 июня 2020, 14:32

    Светлана Бессараб поддержала идею распространить выплаты на детей от 16 до 18 лет

    Анастасия Кременчугская

    Светлана Бессараб, депутат Госдумы и сопредседатель регионального штаба ОНФ в Краснодарском крае, поддержала идею расширения выплат на тех россиян, которые воспитывают детей от 16 до 18 лет. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Ранее Совфед предложил распространить единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей от 16 до 18 лет. Бессараб считает, что данную идею необходимо поддержать и передать ее президенту страны Владимиру Путину.

    По словам депутата, дети в возрасте от 16 до 18 лет также находятся на иждивении в семьях.

    «Для них порой нужны траты гораздо выше, чем на детей в возрасте от 10 до 12 лет, к примеру», — пояснила Бессараб.