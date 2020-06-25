Светлана Бессараб поддержала идею распространить выплаты на детей от 16 до 18 лет

Ранее Совфед предложил распространить единовременную выплату в 10 тысяч рублей на детей от 16 до 18 лет. Бессараб считает, что данную идею необходимо поддержать и передать ее президенту страны Владимиру Путину.

По словам депутата, дети в возрасте от 16 до 18 лет также находятся на иждивении в семьях.

«Для них порой нужны траты гораздо выше, чем на детей в возрасте от 10 до 12 лет, к примеру», — пояснила Бессараб.