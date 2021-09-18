Свердловский губернатор пришел голосовать с костылем

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пришел на голосование с костылем. Позже он объяснил, что с ним произошло.

По данным РИА «Новости», ранее появилась информация, что у Куйвашева перелом. Он это опроверг.

«Ногу я травмировал еще несколько дней назад на пробежке. Ничего серьезного», — рассказал губернатор в своем Instagram.

Он уточнил, что пока нога болит, но не слишком сильно. Куйвашев пояснил, что не хотел об этом рассказывать, так как думал, что повязку снимут раньше.

Также губернатор добавил, что хотел скрыть этот факт от родственников, чтобы не волновать их, но журналисты нарушили его планы.

Он уточнил, что на голосование дошел без проблем.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проголосовал на выборах в Госдуму онлайн. По его словам, свой выбор он сделал 17 сентября.

«Я вчера проголосовал онлайн. Очень удобно», — сказал Песков.

Накануне онлайн проголосовали также президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин. Глава государства выбрал такой формат из-за режима самоизоляции, который он соблюдает с сентября из-за нескольких случаев заболевания ковидом в его окружении.