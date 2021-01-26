Умер свердловский депутат Владимир Терешков

Депутат Заксобрания Свердловской области Владимир Терешков умер в возрасте 73 лет. Народный избранник возглавлял комитет по бюджету, финансам и налогам.

Причиной смерти Терешкова, который являлся старейшим заседателем Законодательного собрания региона, по сведениям от источников Znak.com, стал оторвавшийся тромб. Кончина депутата, предположительно, не связана с коронавирусом, однако издание подчеркивает, что парламентарий ранее переболел COVID-19 в тяжелой форме. Ресурс ЕАН в то же время отмечает, что причиной смерти депутата мог стать инфаркт.

Владимир Терешков в 2004 году был избран депутатом областного парламента, с 1991 года являлся главой администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга. Терешков — лауреат премии Совета Министров СССР, награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени, ему принадлежит авторство изобретений в области защиты окружающей среды.

Накануне в Санкт-Петербурге на 85-м году жизни скончался спортивный журналист, комментатор Эрнест Серебренников. Причиной смерти, как сообщалось, стал сердечный приступ.