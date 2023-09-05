Власть 05 сентября 2023, 13:15 «Суть режима неизменна». Песков — о смене министра обороны Украины Песков: смена министра обороны Украины не повлияет на суть киевского режима РИА «Новости»

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Смена министра обороны Украины едва ли изменит суть киевского режима, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Не думаем, что сейчас какие-то назначения могут каким-то образом повлиять на суть киевского режима в целом. Эта суть пока, как представляется, остается без каких-либо изменений», — подчеркнул Песков.

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Представитель Кремля добавил, что об этом можно «только сожалеть». Более развернутого комментария по поводу назначения нового министра он давать не стал, отметив, что это «внутреннее дело Украины».

О решении украинского президента Владимира Зеленского освободить Алексея Резникова от должности главы Минобороны стало известно 3 сентября. Пост займет глава Фонда госимущества страны Рустем Умеров. Немецкие СМИ связали увольнение Резникова с коррупционными скандалами. Министр обороны России Сергей Шойгу выразил надежду на то, что у Умерова будет больше «здравого смысла», чем у его предшественника.