Суть ежедневной работы: Песков объяснил подготовку к выборам президента

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал данные о начатой подготовке к выборам главы государства в 2024 году. По его словам, это суть ежедневной работы администрации.

«Подготовка к каждым выборам — это и есть суть ежедневной работы администрации президента и самого президента. На каждых выборах президент, если он в них принимает участие, получает кредит доверия от населения», — процитировало Пескова РИА «Новости».

Сами выборы он при этом сравнил с экзаменом для действующего президента, который показывает, есть ли доверие к нему у населения страны.

«Все, что делается, это так или иначе есть подготовка», — подытожил Песков.

Президент России Владимир Путин подтвердил ранее свой предстоящий визит в Пекин на открытие зимних Олимпийских игр во время переговоров по видеосвязи с председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином. Путин отметил, что Россия и Китай всегда поддерживали друг друга в вопросах спортивного сотрудничества и всегда выступали против политизации олимпийского движения.