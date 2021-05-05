Названа единственно возможная форма существования Украины

За 30 лет формального существования Украина так и не смогла преодолеть отсутствие государственности. Поэтому сейчас она однозначно зависима от Запада и США, и это пока единственно возможная для Киева форма существования.

Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в ответ на слова представителя делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука. Он признался, что намерен лично выступить за выход из минского формата после встречи президентов России и США.

Пушков подчеркнул, что Украина исторически всегда искала себе внешних покровителей, будь то Россия, Польша, Швеция или Германия. Поэтому у нее не может быть ни суверенитета, ни самостоятельной внешней политики.

«Поэтому на Украине, сколько бы там ни придумывали себе „великую“ историю, ведущую свое начало чуть ли не от атлантов, отсутствует элита, способная к самостоятельному мышлению и поведению. А есть лишь случайно оказавшиеся во власти люди, отчаянно ищущие себе покровителей и финансовых доноров», — написал в Telegram сенатор.

На днях Леонид Кравчук заявил, что минский формат изжил себя и не приносит реальных результатов. Он предложил перенести переговоры в Европу, чтобы принятые на них документы полностью соответствовали нормам международного права и были обязательными к исполнению.