Суровикин заявил, что Россия желает видеть Украину независимой от Запада и НАТО | 360°

Важное 18 октября 2022, 20:41 Суровикин заявил, что Россия желает видеть Украину независимой от Запада и НАТО Генерал ВС РФ Суровикин: Россия желает видеть Украину независимой от Запада и НАТО РИА «Новости»

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Россия хочет видеть Украину независимым от НАТО и Запада государством. Об этом заявил командующий российской группировкой войск в зоне проведения СВО на Украине генерал армии Сергей Суровикин, его слова процитировал ТАСС. Суровикин отметил, что обстановка в зоне СВО напряженная.

«Мы с украинцами — один народ и желаем одного: чтобы Украина была независимым от Запада и НАТО дружественным для России государством. Противник — это преступный режим, который толкает граждан Украины на смерть, стремится прорвать нашу оборону», — заявил генерал армии.

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Суровикин отметил, что ВСУ отправляет на линию фронта малообученные резервы, толкая их на смерть. Ежесуточно украинская армия теряет от 600 до 1000 человек убитыми и ранеными. Российские вооруженные силы не стремятся к высоким темпам, тем самым минимизируя потери личного состава, подчеркнул генерал.

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С назначением нового командующего войсками генерала армии Суровикина в зоне СВО начался новый этап, считают аналитики. Произошло изменение тактики в сфере решения оперативных задач. Суровикин и его штаб пересмотрели подходы к реализации спецоперации.