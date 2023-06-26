26 июня 2023, 21:10
Сурков выступил против ЧВК в России
Бывший вице-премьер Сурков: идея о частных армиях не соответствует культуре России
Идея ЧВК пришла к нам с Запада и не соответствует российской военной и политической культуре. Об этом в интервью политтехнологу Алексею Чеснакову заявил бывший вице-премьер Владислав Сурков.
Политик прокомментировал идею законодательно урегулировать работу ЧВК. По его словам, частные военные компании чужды России, и подобный закон по сути приведет к легимитизации «антиинституционального института».
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«Что такое ЧВК? Прямое заимствование из западной практики. Вернее, из американской практики. А это еще позападнее любого Запада будет. <…> Как может быть в нашем понимании военный отряд частным? Это совершенно не соответствует русской политической, управленческой и военной культуре. <…> „Частные армии“ у нас возникали только во времена смуты и гражданской войны», — сказал Сурков.
По его словам, если закон о ЧВК примут, появится риск превращения России в «какую-то евразийскую „зону племен“».
Сурков считает, существующей в армии контрактной системы достаточно. Можно сделать ее более гибкой и сложной, но не «играть в ЧВК».
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявил, что депутаты начали работать над законом о регулировании частных военных компаний.
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