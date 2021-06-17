Сураев рассказал о скопированных китайцами российских космических технологиях

Член комитета по транспорту и строительству Госдумы Максим Сураев рассказал, какие российские космические технологии были скопированы китайцами. Эта информация появилась в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Сураев рассказал, что случившееся произошло около 10-15 лет назад. На тот момент он состоял в отряде космонавтов. По словам депутата, китайцы имели соглашение, позволяющее наблюдать за космонавтами и перенимать опыт.

«В итоге их космический центр был, грубо говоря, из кирпича того же цвета, как у нас», — объяснил Сураев.

Он отметил, что китайские инженеры полностью скопировали модель скафандра для полетов «Сокол» и скафандр для выхода в космос «Орлан». Также китайский корабль полностью повторяет российский«Союз».

«Зачем изобретать велосипед? Они подглядели, как это эксплуатируется и двигаются вперед», — заявил депутат.