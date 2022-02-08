Сумму оплаты за общее имущество в домах будут рассчитывать по-другому

Правительство утвердило перерасчет расходов жителей многоквартирных домов за содержание общего имущества. Постановление об этом опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Заместитель исполнительного директора компании «ЖКХ контроль» Андрей Костянов рассказал «Парламентской газете», как складывается оплата за услугу «Коммунальные ресурсы на содержание общего имущества».

«Платить за такие ресурсы можно либо по показателям общедомовых приборов учета, либо по нормативам, которые определяют субъекты, при этом такие нормативы могут быть и завышенными, и заниженными», — пояснил он.

Теперь же оплата будет складываться несколько иначе. Тариф будут формировать реальные условия: если жильцы хотят чаще мыть полы в подъезде, тогда это будет стоить дороже, если же на лестничной клетке поставить энергосберегающие лампочки, то платить нужно будет наоборот меньше.

Заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйств Дмитрий Гордеев объяснил, почему потребовалось установить Порядок корректировки — из-за возникновения небаланса.

Небаланс — это ситуация, в которой у управляющих организаций не хватает средств из-за недостаточной суммы платежей граждан для оплаты реальных объемов коммунальных ресурсов. Из-за этого страдают сами жильцы, которым ремонт делают с помощью более низкокачественных материалов.

Нынешнее постановление правительства предусматривает, что перерасчет может быть произведен в разных случаях — по истечении года или смене управляющей компании. Оно вступит в силу с 1 сентября 2022 года.