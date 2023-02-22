Власть 22 февраля 2023, 17:24 «Сухой и бесчеловечный». Матвиенко раскритиковала ответ МВД о восстановлении документов бойцов СВО Спикер СФ Матвиенко назвала бесчеловечным ответ МВД о восстановлении документов бойцов СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко осудила ответ замглавы МВД России Игоря Зубова по теме беспошлинного восстановления документов участников спецоперации. Председатель СФ попросила своего первого заместителя Андрея Турчака поговорить с Зубовым. Об этом написал ТАСС.

Член комитета палаты по экономической политике Эдуард Исаков на заседании Совфеда рассказал, что сенаторы, учтя предлолжения регионов, предложили освобождать бойцов СВО от уплаты госпошлины, если они потеряют паспорт, водительское удостоверение или другой документ. Правительство уже поддержало этот проект. Однако МВД в своем отзыве указало на то, что эта инициатива может спровоцировать «ложное восприятие об отсутствии необходимости бережного отношения военнослужащих к личным документам».

Реклама

Услышав об этом, Матвиенко потребовала назвать имя того, кто так отреагировал на проект.

Реклама

«Назовите фамилию чиновника из МВД, который прислал такой сухой, формальный, бесчеловечный ответ, абсолютно не корреспондирующийся с сегодняшним днем», — обратилась она к Исакову.

Когда выяснилось, что под ответом стоит подпись Игоря Зубова, она попросила Андрея Турчака донести до замглавы МВД, чтобы он «внимательно читал то, что подписывает», и реагировал согласно «требованиям сегодняшнего дня».